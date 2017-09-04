Карвахаль: борьбу между «Реалом» и «Барселоной» не надо превращать в насилие

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль подчеркнул, что футбол является лишь спортом. Футболист сборной Испании сказал об этом в контексте соперничества «Королевского клуба» с «Барселоной», считая, что не надо политизировать спортивную борьбу.
«Экстремисты встречаются всегда. Они могут быть как представителями «Реала», так и «Барселоны». Историческое соперничество между «Реалом» и «Барселоной» не следует превращать в насилие. Да, мы соперники, на поле нет друзей. Но, в конце концов, мы все коллеги», — приводит слова Карвахаля Bernabeu Digital.
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