Ван дер Сар: «Манчестер Юнайтед» отлично стартовал и, надеюсь, финиширует первым

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар выразил надежду на успешное выступление манкунианцев в английской Премьер-лиге, рассчитывая, что коллектив Жозе Моуринью завоюет чемпионский титул.
«Манчестер Юнайтед» отлично стартовал в чемпионате. С теми игроками, которые были в составе, и новыми футболистами эта команда способна побеждать соперников. Надеюсь, манкунианцы финишируют первыми в чемпионате.
Думаю, что «Юнайтед» выглядит прилично и сильно. Команда должна быть претендентом на титул каждый год, потому что это «МЮ», — приводит слова голландского вратаря Daily Mail.
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