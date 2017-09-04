Шкртел: с нетерпением жду встречи со своими бывшими одноклубниками

Капитан сборной Словакии и бывший защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел предвкушает встречу с англичанами в восьмом туре отборочного цикла чемпионата мира — 2018 в Лондоне, отмечая, что гостей ждёт непростая игра на поле «Уэмбли».
«Это будет сложная игра, и я с нетерпением жду встречи со своими бывшими одноклубниками, но на поле не будет дружеских отношений.
В нашей команде отличное настроение после победы в последнем матче. Мы чувствуем себя уверенно и, надеюсь, добьёмся хорошего результата», — цитирует капитана сборной Словакии ESPN GB.
Игра в Лондоне состоится сегодня, 4 сентября, и начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи сборных Англии и Словакии на «Уэмбли».
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