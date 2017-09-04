Матч чемпионата Коста-Рики был прерван из-за угрозы взрыва на стадионе

Матч чемпионата Коста-Рики между командами «Саприсса» и «Греция» был прерван на 81-й минуте из-за полученного сообщения о возможном взрыва на территории стадиона, сообщает O Globo. На матче, который проходил накануне на домашнем стадионе «Саприссы» в Сан-Хосе, присутствовало около 13 тыс. болельщиков.
После осмотра арены выяснилось, что сообщение было ложным, однако игра всё равно была перенесена 4 сентября, а все болельщики и игроки были эвакуированы. К моменту остановки игры «Саприсса» выигрывала со счётом 6:1.