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Матч чемпионата Коста-Рики был прерван из-за угрозы взрыва на стадионе

4 сентября 2017, понедельник. 09:24 Футбол

Матч чемпионата Коста-Рики между командами «Саприсса» и «Греция» был прерван на 81-й минуте из-за полученного сообщения о возможном взрыва на территории стадиона, сообщает O Globo. На матче, который проходил накануне на домашнем стадионе «Саприссы» в Сан-Хосе, присутствовало около 13 тыс. болельщиков.

После осмотра арены выяснилось, что сообщение было ложным, однако игра всё равно была перенесена 4 сентября, а все болельщики и игроки были эвакуированы. К моменту остановки игры «Саприсса» выигрывала со счётом 6:1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Футбол
4 сентября 2017, понедельник
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