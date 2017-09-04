Коноплянка: я был самым счастливым человеком после ухода Вайнцирля из «Шальке»

Полузащитник «Шальке-04» и сборной Украины Евгений Коноплянка сравнил работу в клубе под руководством нынешнего главного тренера Доменико Тедеско и бывшего наставника Маркуса Вайнцирля.
«Всё хорошо, надеюсь, так оно и будет продолжаться. Сейчас я в сборной, где счастлив. Всегда, когда находишься за пределами Украины, скучаешь даже просто по знакомым людям.
Тедеско? (Главный тренер «Шальке». — Прим. «Чемпионата».) Он больше говорит на английском, чем на немецком. Я спросил о тактике и схеме, как мне подстраиваться, на что Тедеско ответил: «Я буду подстраиваться под вас. Я буду смотреть, какие есть игроки, и буду выбирать схему, которая вам подходит». Перед игрой он всегда подстраивается под нас, потому что видит, что из 20 человек 12 говорят на английском. Немцы язык понимают.
Не знал, что уйдёт Вайнцирль (бывший наставник «Шальке». — Прим. «Чемпионата»), но я был самым счастливым человеком, когда узнал. Это приятнее, чем забить гол в финале Лиги чемпионов. Я как заново родился. В том году меня там не ждали. Я знаю, почему это произошло, но это уже в прошлом», — сказал Коноплянка в эфире программы «Про Футбол».