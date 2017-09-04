Газидис: у «Арсенала» есть качества, позволяющие бороться за титул

Исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис считает, что «канонирам» по силам побороться за чемпионский титул в английской Премьер-лиге, несмотря на слабый старт.
«Начало сезона получилось плохим, но у «Арсенала» есть все качества, позволяющие бороться за титул. Тренер и игроки знают, что выступление на «Энфилде» было недостаточно хорошим («Арсенал» уступил «Ливерпулю» 0:4. — Прим. «Чемпионата»), они будут предельно сосредоточенны, чтобы исправить положение после международного перерыва», — цитирует Газидиса Daily Star.
После трёх туров «Арсенал» занимает в АПЛ 16-е место. Таблицу Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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