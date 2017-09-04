Хацкевич: в Беларуси нет ни чемпионата, ни игроков для национальной команды

Экс-наставник сборной Беларуси Александр Хацкевич, ныне возглавляющий киевское «Динамо», оценил уровень белорусского национального первенства. Накануне сборная Беларуси уступила на выезде команде Швеции (0:4) в отборочном матче ЧМ-2018.
«Меня на родине не воспринимали, потому что я говорил: в чемпионате Беларуси нет футболистов для национальной сборной. Мне журналисты предлагали обратить внимание, к примеру, на игроков из ФК „Крумкачы“. Я им отвечал: „Ну вот вы, профессиональные журналисты, знаете уровень сборной. И приедет парень, который три года назад работал на рынке. Как он сможет выступить против той же сборной Болгарии? Я не говорю уже про французов или испанцев… А мне люди советовали, что нужно брать игроков из белорусской высшей лиги. Да, есть БАТЭ, минское “Динамо» и «Шахтёр», но остальное… В Беларуси нет ни чемпионата, ни футболистов, которые могут играть в национальной команде. У нас юношеские команды уже проигрывают Латвии, Эстонии, Литве», — цитирует Хацкевича «Прессбол» со ссылкой на телеканал «2+2».