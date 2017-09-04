Экс-тренер юношеской сборной Чили: у Алексиса Санчеса лишний вес

Бывший тренер юношеской сборной Чили Хосе Сулантай, комментируя поражение чилийцев от Парагвая (0:3) в матче отборочного турнира ЧМ-2018, раскритиковал выступление нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.
«Парагвай сыграл очень умно и сумел взять игру под свой контроль. Алексис и Видаль остались незамеченными. Алексис был больше озабочен своим положением в «Арсенале», а после того как он не был продан, его могут ожидать проблемы в клубе. Он сказал одноклубникам, что хочет уйти туда, где будет выигрывать трофеи, и теперь может столкнуться с равнодушием со стороны одноклубников.
Если быть честным, то у Алексиса лишний вес. Он плохо готов физически. Он играл без искры, не совершал диагональных перемещений, это не похоже на Алексиса», — цитирует Сулантая Lacuarta.