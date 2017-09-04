Бородюк: предложил Черчесову провести товарищеский матч в ноябре

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк рассказал о возможности проведения товарищеского матча с национальной командой России.
«Разговаривал с Черчесовым, предложил ему провести товарищеский матч в ноябре. Но не знаю, как всё сложится. В целом многие сборные заинтересованы в контрольных играх с командами, не попавшими на чемпионат мира. Поэтому после завершения отборочного цикла будут поступать от них какие-то предложения. В этом направлении федерация работает», — цитирует Бородюка Vesti.kz.
Казахстан с Бородюком проиграл Черногории и лишился шансов попасть на ЧМ-2018