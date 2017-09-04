Жиру: будет сложно, но Франция сделает всё, чтобы сыграть на ЧМ-2018

Нападающий «Арсенала» и сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал ничейный результат в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Люксембургом (0:0).
«Этот результат расстраивает и разочаровывает. Мы боролись до конца. Столкнувшись с 11 футболистами, которые всю игру обороняются, мы не смогли взломать оборону. Теперь нужно выигрывать следующие два матча.
Мы осложнили себе задачу, но я не переживаю. Я уверен в этой команде и в том, что мы завоюем путёвку на чемпионат мира. Квалификация никогда не была лёгкой. Сделаем всё возможное, чтобы поехать на чемпионат мира», — цитирует Жиру L’Equipe.
В группе А сборная Франции занимает первое место, опережая идущую второй Швецию на одно очко. В последних двух матчах французам предстоит сыграть против Болгарии (7 октября) и Беларуси (10 октября).