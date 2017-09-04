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Саутгейт признался, кого считает лучшим защитником Англии

4 сентября 2017, понедельник. 10:33 Футбол

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что считает защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса лучшим защитником в Англии на данный момент.

«Как мне кажется, Фил лучший английский защитник не только в этом сезоне, но и по выступлениям в прошлом сезоне. Фил техничен и прекрасно читает игру, он агрессивен в обороне, и мне это нравится. Несмотря на то что он ещё относительно молод, он уже набрался большого опыта, причём на уровне как клуба, так и сборной. Он в порядке, в матче с Мальтой было видно, что придаёт команде уверенности», — цитирует Саутгейта Sky Sports.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Фил Джонс
Новости. Футбол
4 сентября 2017, понедельник
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