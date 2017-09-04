Панченко: «Динамо» максимально готовится к игре с «Зенитом» — это суперматч

Нападающий «Динамо» и сборной России Кирилл Панченко поделился впечатлениями от товарищеского матча со своей командой, а также высказался о грядущем поединке с «Зенитом» в российской Премьер-Лиге.
«Эта неделя была плодотворная, готовились к матчу. Эмоции положительные. Это сборная России, большая ответственность, у всех ребят горели глаза. Станислав Саламович сказал, что нужно тактически выстроить команду, поэтому мы в основном работали над тактикой.
Мы играли в три центральных защитника и два нападающих. Надо было грамотно перекрывать зоны. Где-то получилось, где-то нет. Мы разъезжаемся, так что теперь буду сам разбирать свою игру. Хороший получился спарринг, динамовцы тоже играли с большим желанием.
Болельщики скандировали «Панченко, забей Лунёву»? Если честно, не слышал. Стадион был полный, получился футбольный праздник. А у Лунёва спросил, в какой зоне мне лучше сыграть при стандартах, чтобы я ему не мешал при выходе, если что.
Впереди матч против «Зенита». Это суперматч. Команда идёт на первом месте, будем максимально готовиться. Думаю, мы хорошо и плодотворно подготовимся», — сказал Панченко в беседе с пресс-службой клуба.
Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 10 сентября. Начало – в 14:00 мск.