Сборная Японии отправилась на тренировку в Саудовской Аравии на такси

Сборная Японии отправилась на тренировку в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией, который состоится 5 сентября, на такси. Об этом сообщает Kyodo.
Автобус, который должен был встречать японскую делегацию, застрял в пробке, в результате чего команде пришлось добираться на тренировку на такси. Несмотря на такую поездку, вратарь сборной Японии Эйдзи Кавасима в беседе с журналистами отметил, что в этом нет ничего плохого.
«Это была приятная поездка, нет ничего плохого в том, чтобы впервые испытать что-то подобное. Не думаю, что тут был какой-то злой умысел. Нужно сосредоточиться на подготовке к матчу», — сказал Кавасима.
Напомним, что сборная Японии уже гарантировала себе место на чемпионате мира, который в 2018 году пройдёт в России.