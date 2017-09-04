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ЧМ-2018 - Европа
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Ракитич не поможет сборной Хорватии в матче с Турцией

4 сентября 2017, понедельник. 11:01 Футбол

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич пропустит ближайший матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Турцией. Об этом говорится на официальной странице Хорватского футбольного союза в «Твиттере».

«По рекомендации врача из-за проблем с подколенным сухожилием Ракитич не отправится с командой в Турцию», — говорится в сообщении.

Матч Турция – Хорватия состоится 5 сентября. После семи туров сборная Хорватии занимает в группе I первое место, опережая идущую второй Украину на два очка. Турция, набрав 11 пунктов, расположилась на 4-й строчке. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: Хорватский футбольный союз Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Турции — Футбол Сборная Хорватии — Футбол ФК Барселона Иван Ракитич Травмы — футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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