Венгер: я сомневался, стоит ли продлевать контракт с «Арсеналом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер признался, что у него были сомнения по поводу того, стоит ли ему продолжать работу в стане «канониров».
«Я сомневался, стоит ли продлевать контракт. Это были личные причины. Я в «Арсенале» уже 20 лет, и я думал, нужно ли мне продолжать работу, ведь мы провели неудачный сезон», – сказал Венгер в эфире Telefoot.
В мае нынешнего года французский специалист продлил контракт с «Арсеналом». Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано на два сезона.
Венгер: задача «Арсенала» на следующий сезон АПЛ — набрать 85 очков