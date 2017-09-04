Футбольное агентство Тимати Black Star Sport представило первых двух футболистов

Сегодня состоялась презентация двух футболистов ФК «Строгино» Акима Устинова и Вахтанга Небиеридзе, подписавших договор с футбольным агентством Black Star Sport. На торжественном мероприятии присутствовали учредители компании Black Star Inc. Павел Курьянов (Пашу) и Вальтер Леруссе, генеральный директор Black Star Sport Юрий Штромбергер и президент московской федерации футбола Сергей Анохин.
Учредитель компании Black Star Павел Курьянов рассказал о ближайших планах агентства, а также о перспективах молодых игроков.
«Сегодня мы подписали первых двух футболистов, но могу сказать, что работу ведём уже более полугода. Сегодня открывается наша страничка в Instagtram. Теперь мы будем постоянно сообщать о своей работе и развитие агентства. Мы хотим развивать футбольно-развлекательный футбольный рынок. В ближайшее время мы должны подписать ещё одного игрока. Мы делаем акцент на молодых и перспективных футболистах, но будем рассматривать абсолютно всех. Мы можем подписать как уже состоявшегося спортсмена, так и просто парня со двора.
Наши новые игроки получат возможность работать с нашими специалистами: тренерами, психологами, диетологами и различными иностранными специалистами. У ребят будет возможность потренироваться в иностранных клубах Европы и улучшить своё мастерство. Отмечу, что никаких скандалов в нашими игроками не будет и быть не может. Кроме успехов на футбольном поле, мы будем очень внимательно контролировать личную жизнь и поведение. Футболист должен оставаться футболистом», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Футбольное агентство Тимати Black Star Sport подписало первых двух футболистов