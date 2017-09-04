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Гендиректор «Динамо» объяснил, почему не удалось договориться с Данни и Маурисио

4 сентября 2017, понедельник. 13:26 Футбол

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв рассказал, почему клуб, который вёл переговоры с полузащитниками Мигелом Данни и Жозе Маурисио, не смог заключить контракты с этими футболистами.

«И с Данни, и с Маурисио мы общались и хотели их видеть в «Динамо». Но их требования по зарплате оказались для нас достаточно высокими.

Мы не искали большого количества игроков, поэтому не много и сорвалось. Хочу сказать, что не все пришедшие игроки пока оправдывают наши ожидания», — сказал Муравьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Тяпкову.

Полностью интервью с Евгением Муравьёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва Евгений Муравьёв Жозе Маурисио Мигел Данни
Новости. Футбол
4 сентября 2017, понедельник
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