Гендиректор «Динамо» объяснил, почему не удалось договориться с Данни и Маурисио

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв рассказал, почему клуб, который вёл переговоры с полузащитниками Мигелом Данни и Жозе Маурисио, не смог заключить контракты с этими футболистами.
«И с Данни, и с Маурисио мы общались и хотели их видеть в «Динамо». Но их требования по зарплате оказались для нас достаточно высокими.
Мы не искали большого количества игроков, поэтому не много и сорвалось. Хочу сказать, что не все пришедшие игроки пока оправдывают наши ожидания», — сказал Муравьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Тяпкову.
Полностью интервью с Евгением Муравьёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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