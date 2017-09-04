Хедира приобрёл 1200 билетов для детей из малоимущих семей

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира приобрёл 1200 билетов на матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Норвегией и раздал их детям из малоимущих семей. Об этом пишет Deutsche Welle.
Матч Германия – Норвегия состоится 4 сентября и пройдёт в Штутгарте, уроженцем которого является 30-летний Хедира. Полузащитник начинал карьеру в «Штутгарте», откуда в 2010 году перешёл в «Реал».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Норвегия. Начало – в 21:45 мск.
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