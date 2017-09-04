«Тосно» объявил об уходе голкипера Гутора

Голкипер «Тосно» Александр Гутор покинул команду. 28-летний футболист и клуб пришли к взаимному соглашению о расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба «Тосно».
«Футбольный клуб «Тосно» благодарит Александра за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.
Александр Гутор играет в России с 2016 года. В прошлом сезоне белорусский вратарь защищал цвета «Оренбурга», а 14 июня этого года перешёл в «Тосно», но не принял участие ни в одном матче нового сезона РФПЛ.
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