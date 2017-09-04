Болельщики «Ростова» признали Ингасона лучшим игроком в августе

Болельщики «Ростова» по итогам голосования признали защитника Сверрира Ингасона лучшим футболистом в составе своего клуба по итогам августа.
Ингасон получил от болельщиков среднюю оценку 4,80, опередив полузащитника Тимофея Калачёва, который занял вторую позицию со средней оценкой 4,64. Тройку лучших замкнул защитник Сергей Паршивлюк, получивший средний балл 4,47.
Исландский футболист в прошлом месяце провёл за «Ростов» пять матчей (все — в основном составе). Всего на счету Ингасона семь встреч за жёлто-синих.
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