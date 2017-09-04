Испанская лига хочет, чтобы УЕФА проверил расходы «Манчестер Сити»

Руководство испанской футбольной лиги хочет, чтобы УЕФА проверил расходы «Манчестер Сити» и расширил своё недавно начатое расследование в отношении «ПСЖ» по поводу правил финансового фэйр-плей. Об этом пишет AP News.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отмечает, что финансируемый инвесторами из Абу-Даби «Манчестер Сити» и получающий финансовую поддержку из Катара «ПСЖ» извлекают выгоду из государственной помощи, что, по его мнению, наносит непоправимый урон футбольной индустрии.
Ранее руководство Европейского футбольного союза объявило о начале расследования в отношении «ПСЖ».
УЕФА объявил о начале расследования в отношении «ПСЖ» по поводу ФФП