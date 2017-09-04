Муравьёв — об игре «Динамо»: три с минусом по пятибалльной шкале

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв дал оценку игре команды на старте сезона и поведал о финансовой ситуации в клубе.
«Три с минусом по пятибалльной шкале. Могли и должны были набирать больше очков. Впереди непростые игры. Очень надеюсь, что удача будет нам сопутствовать.
Кроме букмекера, у нас появились и другие партнёры, в частности партнёры по одежде, воде. Мы ведём поиск новых спонсоров. И в данный момент общаемся с потенциальными партнёрами. Переговоры ведутся. Но, к сожалению, рекламный рынок очень просел», — сказал Муравьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Тяпкову.
Полностью интервью с Евгением Муравьёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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