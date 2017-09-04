«Ротор-Волгоград» поможет пострадавшим от пожаров

«Ротор-Волгоград» решил провести благотворительную акцию. Решением руководства клуба средства, собранные от реализации билетов на матч с «Зенитом-2», пойдут на помощь жителям, пострадавшим от пожаров в Волгоградской области летом 2017 года, сообщает официальный сайт Футбольной национальной лиги.
6 сентября на стадионе «Зенит» в Волгограде состоится матч 12-го тура ФНЛ, в котором волжане примут команду из Санкт-Петербурга. Начало — в 16:00 по московскому времени.
После 11 туров «Ротор-Волгоград» занимает последнее место в таблице ФНЛ.
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