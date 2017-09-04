Роджерс: в «Ливерпуле» ничья на выезде принималась как хороший результат

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился воспоминаниями о времени работы в «Ливерпуле». Североирландский специалист работал в английском клубе с 2012 по 2015 год.
«Я работал в одной из крупнейших организаций в мире, и я должен был искать методы, чтобы справляться с тем давлением, которое было. Тогда в «Ливерпуле» ничья на выезде принималась как хороший результат, в то время как в «Селтике» необходимо выигрывать каждую игру. Это совсем разные вещи. Я был близок к победе в чемпионате Англии, и этот сезон был особенным», – цитирует Роджерса Liverpool Echo.
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