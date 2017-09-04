Бывший нападающий «Партизана» подписал контракт с «Тосно»

Сербский нападающий Никола Труич подписал контракт с «Тосно» в последний день трансферного окна. 25-летний футболист ранее выступал за белградские «Партизан» и «Телеоптик», «Смедерево», израильский «Хапоэль» из Акко, «Haпpeдaк» из Крушеваца.
Последний сезон нападающий провел в «Войводине» из Нови-Сада. Имеет опыт выступления в молодёжных и юношеских сборных Сербии.
Контракт с Труичем рассчитан на два года, сообщает пресс-служба клуба из Ленинградской области. В «Тосно» он будет выступать под номером 77.
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