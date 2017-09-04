Сын Мадонны будет играть в системе «Бенфики»

Сын певицы Мадонны Давид Банда будет играть в системе «Бенфики». AS сообщает, что в связи с этим Мадонна переехала из Нью-Йорка в Португалию. В подтверждение этому американская певица оставила несколько постов в «Инстаграме».
«Энергия Португалии вдохновляет. Я чувствую себя здесь творчески и живой. С нетерпением жду начала работы над своим фильмом и новыми песнями», — написала Мадонна.
Мадонна с сыном, который был усыновлён в 2006 году, будут жить в Синтре, примерно в 25 км от центра Лиссабона. 59-летняя певица уже приобрела особняк стоимостью € 7,5 млн.
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