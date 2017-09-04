Гендиректор «Динамо»: Ионов стал снижать к себе требования как к футболисту

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв рассказал, что в летнее трансферное окно бело-голубые не тратили средства, а все новые футболисты пришли в аренду или в статусе свободных агентов. Также Муравьёв рассказал об уходе полузащитника Алексея Ионова в «Ростов».
«Ни за одного пришедшего к нам игрока «Динамо» не платило, в том числе и за Шуньича. Кстати, поздравляю его с первым забитым мячом за свою национальную сборную. Жду теперь голов за «Динамо» (улыбается).
Мы не искали намеренно новый клуб Ионову. Но он стал снижать к себе требования как к футболисту, а вкупе с его высокой зарплатой и длительным сроком контракта это становилось для нас обременительно. Его трансфер решался в последние дни закрытия трансферного окна. Возможно, в новом клубе Ионов вновь заставит о себе говорить – потенциально он игрок сборной страны», — сказал Муравьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Тяпкову.