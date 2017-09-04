Де Хеа: играть в такой команде, как «Манчестер Юнайтед», — это мечта

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа в беседе с пресс-службой клуба рассказал, как относится к тому, что некоторые считают его одним из лучших вратарей в мире, а также отметил, что выступать за манкунианский клуб — это мечта.
«Конечно, это вызывает гордость, но я не хочу заострять своё внимание на этом. Нужно продолжать упорно работать и делать всё для этого возможное. Когда вы молоды, вы не слишком часто думаете о будущем. Вы просто хотите поиграть с друзьями. Когда вы становитесь старше, вы начинаете мечтать о чём-то, хотите попасть в лучшую команду. Могу сказать, что играть в «МЮ» — это мечта.
Когда я почувствовал, что могу стать основным вратарём? Это сложно, честно говоря. Я не знаю. Никогда не думал об этом, когда был молод. Может быть, когда мне было 15-16 лет, я начал чувствовать, что могу играть на высоком уровне. В то же время я играл в теннис, баскетбол, но лучше всего чувствовал себя в футболе», — рассказал де Хеа.