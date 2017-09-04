Павлюченко вернулся в общую группу «Арарата»

Капитан московского «Арарата» Роман Павлюченко вернулся в общую группу. Нападающий провёл сегодня тренировку наравне со своими партнёрами, сообщает пресс-служба клуба.
35-летний футболист получил травму 23 августа в матче 1/32 финала Кубка России с «Балтикой» и был заменён на 16-й минуте. «Арарат» тогда выиграл у «Балтики» со счётом 2:1.
В текущем сезоне Павлюченко провёл за «Арарат» пять матчей, в которых забил шесть мячей.
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