«Крылья Советов»: клуб просит дать правовую оценку действиям сотрудников МВД

«Крылья Советов» опубликовали сообщение, в котором проинформировали, что готовят письма с просьбой дать оценку действиям сотрудников МВД во время выездного матча ФНЛ с «Оренбургом».
Ранее стало известно, что следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждены уголовные дела в отношении троих жителей города Самары в возрасте от 20 до 25 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), сообщает официальный сайт ведомства.
«На матче 10-го тура ФОНБЕТ-Первенства России „Оренбург“ – „Крылья Советов“, который проходил 2 сентября в Оренбурге, присутствовало 262 самарских болельщика. Как всегда, наша торсида горячо поддерживала игроков „Крыльев“ на протяжении всего матча. До 89-й минуты реакция правоохранительных органов и служб, отвечающих за безопасность, была адекватной. До момента, когда на секторе самарцев был зажжён и брошен файер. После этого инцидента сотрудники полиции зашли на гостевой сектор и попытались задержать нарушителя во время матча непосредственно на секторе, что противоречит рекомендациям со стороны РФС.
Такое поведение сотрудников правоохранительных органов спровоцировало беспорядки в самом секторе, после чего туда ворвался ОМОН и пустил в ход дубинки. В результате чего пострадало большое количество болельщиков, которые не имели никакого отношения к совершению правонарушения. В настоящее время два человека задержаны. В данный момент самарский клуб делает запросы в следственные органы и устанавливает все обстоятельства данного инцидента. «Крылья Советов» просят болельщиков, которые считают себя пострадавшими в данной ситуации, сообщить об этом по адресу v.zimnukov@ks-samara.com. Каждому из обратившихся будет оказана бесплатная юридическая помощь.
В настоящий момент клуб составляет письма в соответствующие органы с просьбой о вынесении правовой оценки действиям сотрудников МВД и заходу сотрудников ОМОНа на гостевой сектор. Официальное письмо будет направлено в ФНЛ. Футбольный клуб «Крылья Советов» не поддерживает нарушителей порядка и в то же время надеется на объективную оценку инцидента от компетентных органов", — говорится на официальном сайте самарского клуба.