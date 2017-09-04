Терентьев: Бердыев дал возможность посмотреть на футбол по-новому

Защитник «Зенита» Денис Терентьев, который в прошлом сезоне играл за «Ростов», рассказал, как ему работалось под руководством Курбана Бердыева, отметив, что российский тренер дал ему возможность по-новому взглянуть на футбол.
«Бердыев дал возможность посмотреть на футбол по-новому. Во взрослом футболе я был, но именно новый качественный уровень мне и многим ребятам, которые пришли, показал он. Открыл для нас футбол по-новому. Элементарно, как нужно правильно работать с мячом, тактические моменты, которые, безусловно, важны в современном футболе.
Разговаривал ли с Манчини? Нет, пока что не разговаривал. Просто слушаю внимательно, что говорит тренер. Я верю, что все они хотят научить, повысить наш уровень. Просто внимательно слушаю и стараюсь выполнять то, что он требует.
Общее у Манчини и Бердыева? Оба очень большие профессионалы. Своим примером, отношением к работе заставляют нас так же ответственно относиться к любимому делу», — рассказал Терентьев в беседе с пресс-службой клуба.
В текущем сезоне Денис Терентьев принял участие в 3 матчах (два в основном составе) и получил 1 жёлтую карточку.