Ибрагимович попал в заявку «МЮ» на групповой этап Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович включён в заявку клуба из 24 футболистов на групповой этап Лиги чемпионов-2017/18.
Шведский футболист в конце августа подписал новый однолетний контракт с «красными дьяволами» и продолжает восстанавливаться после травмы. Неизвестно, сможет ли Ибрагимович вернуться на поле до конца 2017 года.
«Манчестер Юнайтед» в результате жеребьёвки Лиги чемпионов попал в группу А вместе с «Бенфикой», «Базелем» и ЦСКА. Первый матч англичане проведут 12 сентября с «Бенфикой».
Диего Коста не был включён в заявку «Челси» на Лигу чемпионов