Источник: Манчини — главный кандидат на замену Биличу в «Вест Хэме»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может продолжить карьеру в Англии. Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич покинет занимаемую должность, если результаты клуба не улучшатся в ближайшее время. Именно Манчини является главным претендентом на пост главного тренера в случае отставки Билича, утверждает Evening Standard.
Потерпев в трёх турах три поражения с общим счётом 2:10, «молотобойцы» занимают последнее место в АПЛ.
Манчини уже работал в Англии с «Манчестер Сити», который возглавлял с 2009 по 2013 год.
В Италии сообщили, что Манчини не собирается покидать «Зенит»