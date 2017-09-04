Райола: сейчас в Италии нет нападающего лучше, чем Балотелли

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, выразил мнение, что его клиента напрасно не вызывают в сборную Италии.
«На мой взгляд, у нас, в Италии, сейчас нет нападающего лучше, чем Марио Балотелли. Именно поэтому он должен играть за сборную. Всё просто.
После того, как сборную Италии возглавил Джампьеро Вентура, у нас появилось несколько дополнительных проблем, так что я беспокоюсь о итальянском футболе в свете последних событий", — сказал Райола в интервью на Radio Crc.
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