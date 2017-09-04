ЦСКА со счётом 4:2 победил «Тосно» в товарищеском матче

ЦСКА одержал победу над «Тосно» в товарищеском матче, прошедшем во время перерыва в клубном футболе для игр сборных. Встреча между «армейцами» и новичками РФПЛ прошла в Москве на стадионе «Октябрь» и завершилась со счётом 4:2.
В первом тайме голами в составе ЦСКА отличились Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов и Витиньо. В начале второй половины игры Кирилл Набабкин забил четвёртый гол в ворота «Тосно». После этого клуб из Ленинградской области отыграл два мяча — забивали Резиуан Мирзов и Александр Трошечкин.
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