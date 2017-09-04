Венгер: без поддержки болельщиков у «Арсенала» ничего не получится

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер попросил болельщиков поддержать команду.
«Потерять уверенность несложно. Игроки очень быстро забывают, насколько они хороши, — гораздо быстрее, чем вы думаете. Мы должны продолжать верить в свои сильные стороны и не забывать, что команда на многое способна.
Наши фанаты очень нужны команде, нам нужны наши болельщики. Они могут сказать: «Ну, наша команда недостаточно хороша» и считать, что у нас нет шансов — но так никогда ничего не получится. Мы хотим, чтобы болельщики были за нашими спинами в этот момент, даже если результаты хуже тех, на которые все рассчитывали", — сказал Венгер в эфире beIN SPORTS.
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