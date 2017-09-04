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УЕФА не ведёт расследование в отношении «Манчестер Сити» о нарушении правил ФФП

4 сентября 2017, понедельник. 18:09 Футбол

УЕФА не проводит расследование в отношении «Манчестер Сити» по поводу возможного нарушения клубом правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщил журналист BBC Sport Ричард Конуэй, ссылаясь на пресс-службу УЕФА.

Ранее появилась информация, что руководство испанской футбольной лиги попросило УЕФА проверить соблюдение «Манчестер Сити» правил ФФП. В летнее трансферное окно «горожане» потратили на трансферы более € 200 млн, а заработал от продажи игроков лишь около € 100 млн.

«В отношении „Манчестер Сити“ не ведётся никакого расследования, касающегося возможного нарушения клубом финансового фэйр-плей. Все сообщения, в которых говорится о таком расследовании, безосновательны», — заявили в пресс-службе УЕФА.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити УЕФА Финансовый фэйр-плей
Новости. Футбол
4 сентября 2017, понедельник
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