УЕФА не ведёт расследование в отношении «Манчестер Сити» о нарушении правил ФФП

УЕФА не проводит расследование в отношении «Манчестер Сити» по поводу возможного нарушения клубом правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщил журналист BBC Sport Ричард Конуэй, ссылаясь на пресс-службу УЕФА.
Ранее появилась информация, что руководство испанской футбольной лиги попросило УЕФА проверить соблюдение «Манчестер Сити» правил ФФП. В летнее трансферное окно «горожане» потратили на трансферы более € 200 млн, а заработал от продажи игроков лишь около € 100 млн.
«В отношении „Манчестер Сити“ не ведётся никакого расследования, касающегося возможного нарушения клубом финансового фэйр-плей. Все сообщения, в которых говорится о таком расследовании, безосновательны», — заявили в пресс-службе УЕФА.