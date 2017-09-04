Янссен и Ламела не включены в заявку «Тоттенхэма» на Лигу чемпионов

Нападающий Винсент Янссен и полузащитник Эрик Ламела не включены в заявку «Тоттенхэм Хотспур» на групповой этап Лиги чемпионов-2017/18.
Янссен с момента перехода в «Тоттенхэм» летом 2016 года показывает слабую игру, в этом сезоне голландец в трёх матчах Премьер-лиги провёл всего лишь четыре минуты. Ламела же из-за травмы не выходил на поле ещё с октября прошлого года и вернётся в строй лишь к началу декабря.
«Тоттенхэм» в результате жеребьёвки Лиги чемпионов попал в группу H вместе с «Реалом», дортмундской «Боруссией» и АПОЭЛ.