Ванда Нара: я не беру с Икарди комиссионных за агентскую деятельность

Ванда Нара, супруга и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, рассказала о том, как начала представлять интересы мужа.
«Не думала, что стану его агентом. Его контракт истекал, и он попросил меня связаться с президентом клуба, чтобы сообщить о желании начать переговоры о новом соглашении. Сначала я не была уверена, но, поскольку я была не слишком занята, мы приняли это решение. Теперь доходы Мауро значительно выросли, но в основном это связано с его талантом.
Я не беру комиссионных за агентскую деятельность. Все, что заработано, остается в семье. Это своего рода семейный бизнес», — цитирует Нару Telefe.
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