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Бубнов: состав сборной на матч с «Динамо» мог бы сразиться с тем, что был на КК

4 сентября 2017, понедельник. 18:29 Футбол

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу сборной России над московским «Динамо» (3:0) в товарищеском матче.

«Матч показал, что при желании реально найти футболистов, которые могут составить достойную конкуренцию игрокам основы сборной. Раньше говорили, что не можем набрать даже 11 футболистов. Просто их не искали и не давали возможности себя проявить. Больше чем уверен, что состав сборной, игравший с „Динамо“, мог бы сразиться с тем, что был на Кубке конфедераций, и неизвестно, кто бы победил. Фернандес уже сейчас игрок основы, Лунёв тоже составляет достойную конкуренцию Акинфееву. Шахов хорошо себя проявляет в „Тосно“, так что тренеры обратили на него внимание. И Рауш неплохо проявил себя в этой игре, отдал голевую. Антон Миранчук забил гол, в третьем голе поучаствовал, а Алексей принял участие во всех голах. Они оба в этом сезоне явно прогрессируют, и неслучайно, что играют в стартовом составе „Локомотива“. Считаю, что Алексей — это игрок стартового состава сборной. Он не совсем уверенно до этого себя вёл, тушевался, а тут были равные ему по статусу партнёры – совсем иначе выглядит.

Заболотный забил гол, и он в чемпионате забивает хорошие голы. По фактуре он напоминает Дзюбу, но более мобильный, выполняет больший объём работы, чем Артём. Если Дзюба будет в сборной, то вот ему конкурент. И вообще в сборной хорошо иметь такого таранного нападающего. У Дзюбы больше опыта, чем у Заболотного, но это поправимо. Кокорин? Учитывая уровень нынешней игры, он будет приглашён в сборную — это ясно.

Швец себя неплохо проявляет в „Ахмате“, и в перспективе, если так же стабильно будет играть, то это футболист сборной. Он имеет опыт игры в Европе, у него очень хорошие физические данные, активно участвует в атаке, может забить. Так что это хорошее приобретение для сборной. Но надо, чтобы он больше играл и больше себя проявлял. В „Ахмате“ сейчас это игрок стартового состава.

Все играли с большой мотивацией, и ни к кому нет претензий. Если так дальше будет продолжаться, то в сборной будет высокая конкуренция. Дальше всё зависит от того, как игроки будут проявлять себя. До новичков донесли требования сборной, и они теперь знают, что нужно делать. Никто не ожидал, что столько народу придёт на стадион. С такой поддержкой легче играть. И от этого ещё более удивительно то, почему такой мотивации и самоотдачи не было у игроков „Динамо“. Я от динамовцев ожидал другого», — сказал Бубнов в эфире «Спорт FM».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Динамо Москва Александр Бубнов Александр Кокорин Андрей Лунёв Антон Заболотный Антон Миранчук Антон Швец Артём Дзюба Марио Фернандес Кубок конфедераций
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4 сентября 2017, понедельник
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