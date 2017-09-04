Бартон: я слышал очень интересную историю о срыве трансфера Баркли в «Челси»

Известный в прошлом английский полузащитник Джои Бартон прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник «Эвертона» Росс Баркли отказался от перехода в «Челси».
«Я слышал очень интересную историю о том, что случилось с несостоявшимся трансфером Баркли. Конте выключил телефон, а представители Баркли пытались связаться с ним. Игрок хотел узнать, на какой позиции его видит тренер. А Конте отключил телефон. Вот почему Баркли не подписал контракт.
Он подумал: «Ну ладно, раз тренер не отвечает на мой звонок, я ему не особо нужен». И вернулся в «Эвертон», — цитирует Бартона talkSPORT.
Баркли отказался от перехода в «Челси» во время медосмотра в Лондоне