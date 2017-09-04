Гранквист: тренер сборной Швеции видел, как я бью пенальти в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист поделился мнением о победе над Беларусью в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:0. Гранквист реализовал пенальти.
«После поражения от Болгарии были невероятно расстроены. Приятно реабилитироваться и победить 4:0. Важно было забить много голов, чтобы подтвердить разницу в классе. Как только заиграли чуть смелее, забили три мяча за 20 минут.
Тренер говорил со мной накануне, он видел, как я бью пенальти в «Краснодаре». Дурмаза к 84-й минуте уже заменили, поэтому бил я", — цитирует Гранквиста SVT.
Гол Гранквиста помог Швеции разгромить Беларусь и лишить её шансов поехать на ЧМ