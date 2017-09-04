Руни объяснится перед Куманом за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни завтра, 5 сентября, встретится с главным тренером «ирисок» Рональдом Куманом, чтобы объяснить ему обстоятельства своего задержания за вождение в состоянии алкогольного опьянения, пишет The Telegraph. Голландский специалист поддерживает строгую дисциплину в команде и не хочет, чтобы её нарушал один из самых опытных игроков.
Напомним, что Руни был задержан за рулём в состоянии опьянения в ночь с 31 августа на 1 сентября недалеко от своего места жительства в графстве Чешир и находился в полицейском участке всю ночь. По факту случившегося 31-летний футболист должен будет предстать перед судом 18 сентября, а «Эвертон» рассматривает возможность оштрафовать форварда на £ 300 тыс. (около € 325 тыс.).
Руни, которого задержали за вождение в нетрезвом виде, был освобождён под залог