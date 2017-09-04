Ромарио: после перехода в «ПСЖ» Неймару будет сложнее завоевать «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио не уверен, что нападающий национальной команды Неймар поступил правильно, перейдя из «Барселоны» в «ПСЖ».
«Уход Неймара – это потеря для «Барселоны». Я слышал, что Неймару все нравится в «ПСЖ». Надеюсь, это так. Для игрока нет ничего лучше, чем чувствовать себя счастливым, делая свою работу.
Неймар в «Барселоне» уже достиг уровня, позволяющего претендовать на «Золотой мяч», но теперь завоевать его будет сложнее», — цитирует Ромарио El Pais.
Неймар пополнил ряды французского клуба перед стартом текущего сезона за € 222 млн.
Пеле: Неймар поступил верно, перейдя в «ПСЖ», у него была конкуренция с Месси