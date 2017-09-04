Бушманов: у молодёжной сборной Гибралтара мало опыта, но много азарта

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2019 U21 с Гибралтаром (5 сентября).
«В матче с Арменией мы недосчитались 2 очков, но способны наверстать упущенное. В матче с Гибралтаром мы настроены на победу, будем улучшать качество игры. Настроение у команды нормальное.
Сборная Гибралтара — молодая команда, у неё мало опыта, но много азарта. Мы приложим все усилия для того, чтобы победить. Надеемся, что придёт много болельщиков", — цитирует Бушманова «Тульский футбол».
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