Крицюк вернулся в общую группу «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк вернулся в общую группу команды. 26-летний футболист пропустил концовку прошлого сезона и начало нынешнего из-за травмы колена.
Крицюк принял участие в двухстороннем матче на тренировке «Краснодара». Помимо игроков основы в игре участвовали 12 воспитанников клубной академии, выступающих за «молодёжку» и «Краснодар-2».
Первая 20-минутка двухсторонки завершилась вничью (0:0), а во второй «зелёные» забили в ворота «оранжевых» три безответных гола усилиями Фёдора Смолова, Торнике Окриашвили и Романа Шишкина. В третьей мини-игре единственный результативный удар с самостоятельно заработанного пенальти нанёс Рикардо Лаборде.
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