Джака: я тоже виноват в том, что «Арсенал» не сыграл с «Ливерпулем» на равных

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака прокомментировал гостевое поражение от «Ливерпуля» (0:4) в матче 3-го тура чемпионата Англии.
«В матче против «Ливерпуля» мы не показали никаких признаков улучшения. Я в этом тоже виноват. Мы много ошибались и не смогли играть с «Ливерпулем» на равных. Иногда такие дни случаются: никто не хочет, чтобы это произошло, но лучше проиграть одну игру со счетом 0:4, чем четыре матча по 0:1.
Нужно детально разобрать наши ошибки в этой игре, а потом забыть про нее. Это было горькое поражение, но впереди еще 35 туров", — цитирует Джаку Sportsmole.
Джака признан игроком года в Швейцарии