Донадони: зачем в Италии ищут козлов отпущения после 0:3 в Мадриде?

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Донадони, ныне возглавляющий «Болонью», поделился впечатлениями от выездного матча «скуадра адзурра» в квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией (0:3).
«Если мы хотим вести себя рационально и справедливо, то должны смотреть на причины результатов, а не на их последствия. Тем, кто делает все возможное, чтобы найти козлов отпущения после 0:3 в Мадриде, хочу задать вопрос: вы думаете, всё было бы иначе, если бы Вентура играл по другой схеме? Я — нет.
Многое будет зависеть от того, насколько хорошая команда попадётся Италии в стыковых матчах. Но, думаю, мы всё же попадём на ЧМ-2018», — цитирует тренера Giornale.
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