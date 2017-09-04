ЦСКА — «Тосно» — 4:2. Видеообзор контрольного матча

ЦСКА одержал победу над «Тосно» в товарищеском матче, прошедшем во время перерыва в клубном футболе для игр сборных. Встреча между «армейцами» и новичками РФПЛ прошла в Москве на стадионе «Октябрь» и завершилась со счётом 4:2.
В первом тайме голами в составе ЦСКА отличились Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов и Витиньо. В начале второй половины игры Кирилл Набабкин забил четвёртый гол в ворота «Тосно». После этого клуб из Ленинградской области отыграл два мяча — забивали Резиуан Мирзов и Александр Трошечкин.
ЦСКА: Помазун (Кырнац, 72), Хосонов, Васин, Игнашевич, А. Березуцкий (В. Березуцкий, 41), Набабкин, Вернблум, Гордюшенко (Олейников, 41), Кучаев, Жамалетдинов, Витиньо.
«Тосно»: Юрченко (Опарин, 41), Сухарев, Палиенко, Марков, Мирзов, Буйволов, Дугалич (Абазов, 41), Карвальо (Трошечкин, 41), Кутин, Полетанович, Казаев.
Видеообзор матча доступен на аккаунте «Тосно» в Youtube.