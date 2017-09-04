Мендьета: «Барселоне» нужно бороться за титулы, но «Реал» сейчас сильнее

Бывший полузащитник «Барселоны» Гаиска Мендьета выразил мнение, что переход форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» заметно ослабил каталонский клуб.
«Это большая потеря для клуба, потому что мы знаем, как многое Неймар с его талантом давал «Барселоне». Трудно заменить такого игрока, от этого факта никуда не уйти. «Барселона» есть «Барселона», ей всегда нужно бороться за титулы, но в настоящий момент „Реал“ сильнее. У них более глубокий и мощный состав», — цитирует Мендьету Sportsmole.
Неймар пополнил ряды французского клуба перед стартом текущего сезона за € 222 млн.
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